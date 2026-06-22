ファミリーマートは6月23日、JA全農長野・JA全農やまなしと連携し、長野県および山梨県の地元食材を使用した商品や、ご当地グルメを再現した新商品全6品を長野県・山梨県のファミリーマートで展開する。「長野・山梨うまいもの」フェア○ご当地グルメを再現した商品ご当地グルメでは、地元で愛される「塩尻名物 山賊焼弁当」(645円)や、「富士吉田名物 大盛 冷し吉田のうどん(長野県産キャベツ)」(538円)、「山梨の味 まぜごはん」