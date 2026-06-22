ファミリーマートは6月23日、「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修による「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」(618円)と「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」(195円)を関東地方のファミリーマートで発売する。「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」(195円)/「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」(618円)Tokyo Style Noodle ほたて日和は