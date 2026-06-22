【バーガーキング 6月新規出店情報】 6月22日 公開 ビーケージャパンホールディングスは、6月の新規出店情報を公開した。 6月は宮崎県宮崎市の新別府町の「バーガーキング 宮崎新別府店」など9店舗が全国にグランドオープンする。6月24日に群馬県高崎市「バーガーキング 高崎高関店」、6月25日に愛知県岡崎市「バーガ