ファミリーマートは6月18日、「カレーのどっち論争」調査の結果を発表した。調査は2026年6月9日〜6月10日、全国の20〜69歳のカレー好き男女500人を対象にインターネットで行われた。「カレーのどっち論争」調査○さらさらスパイスカレー派?or定番とろとろカレー派?カレーといえば「さらさらスパイス派」? それとも「定番とろとろ派」?という質問に対して、「さらさらスパイス」派は23.6%、「定番とろとろ派」は76.4%となり、約8割