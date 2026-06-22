卓球のＷＴＴスターコンテンダー・リュブリャナ最終日（２１日、スロベニア）で、女子シングルスパリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）が存在感を発揮した。世界選手権団体戦（５月、英国）決勝では、中国から２敗を喫して大粒の涙を流した。その後は国内戦などでも思うようなパフォーマンスができなかったが、今大会の女子シングルスでは準決勝で張本美和（木下グループ）に３―０で勝利。決勝は元世界ランキング１位の朱雨