【30MP 伊地知虹夏】 6月26日 発売予定 価格：5,940円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 伊地知虹夏」のパッケージ画像を公開した。発売は6月26日を予定しており、価格は5,940円。 本製品は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、結束バンドのドラムを担当する「伊地知虹夏」を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」より商品化したもの。