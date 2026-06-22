ボーイズグループSUPER JUNIORのシンドンが、完全に別人となった近況を公開した。6月22日、シンドンは自身のSNSに「ご飯、コーヒー、見物、横になる！！！！よく休んできました。終わり〜」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。【写真】シンドン、37kg減量で“別人級”に激変!?公開された写真で、シンドンは充実した休暇を楽しんできた様子だ。最近、ウニョクとともに中国・北京へ旅をしてきたというシンドンは、食べ物も