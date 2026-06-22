回転寿司チェーン「くら寿司」は、人気コミック「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを6月26日から全国の店舗で開始する。スヌーピーやウッドストックをモチーフにした限定メニュー3品を販売する。また、オリジナルコラボグッズが当たる「ビッくらポン!」や、「寿司皿」などの特別なグッズを先着順でプレゼントする企画も用意した。さらに、店舗限定の店内装飾や抽選キャンペーンも実施する。コラボ企画は8月上旬まで実施予定。限定