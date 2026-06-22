【モデルプレス＝2026/06/22】スターバックスは日本上陸30周年を記念し、47都道府県ごとのデザインが楽しめる「STARBUCKS（R）Day Tripステッカー」、「STARBUCKS（R）DayTripボトル＆バッグセット」など限定コレクションが登場。6月24日（水）より店舗に並ぶ。【写真】スタバ47都道府県デザインの限定グッズ◆47都道府県の魅力をデザインした限定コレクション同コレクションは、47都道府県ごとに異なるデザインの“日本を旅するよ