ファミリーマートは、果実感を楽しめるフラッペの新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」を全国で展開する。第一弾の「メロンフラッペ」(税込380円)を2026年6月23日から発売し、その後約2週間ごとに、「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」を発売する。さらに、「味わうごほうびフルーツ」シリーズの発売を記念し、コーラスグループ「モナキ」とタイアップし