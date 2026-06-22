【モデルプレス＝2026/06/22】タレントの川崎希が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】38歳元AKB3児のママタレ「お弁当あるある」“先週とほぼ同じ”の2色そぼろ＆カツ弁当◆川崎希「ほぼ先週と同じ内容になってしまった」弁当公開川崎は「お弁当出来た〜」と報告し、手作りの弁当を公開。「ほぼ先週と同じ内容になってしまった」とつづり、白米に玉子と肉の2色のそぼろを乗せ、カツ、飾り