【レゴ（R）ブロック×トイ・ストーリー コラボ製品】 発売中 レゴジャパンは、「レゴ（R）ブロック×トイ・ストーリー」コラボ製品を販売している。 7月3日より公開予定の最新作「トイ・ストーリー5」に合わせて、同社より販売されているコラボ商品ラインナップが紹介されている。 エイリアンとピザ・プラネットのロケット 価格：8,980円 ピ