山形県内で郵便局を名乗る特殊詐欺の不審電話が相次いで確認されていて、警察が注意を呼びかけています。警察によりますと、6月19日から22日にかけて、「○○郵便局」や「日本郵政」などと名乗る不審電話が、県内各地で多数確認されています。電話は固定電話や携帯電話にかかってきて、郵便局を名乗る者が「あなたが送った荷物の中にキャッシュカードが入っていた」などと、身に覚えのない内容を伝えてきます。その後、電話