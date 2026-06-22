週明けの日経平均株価は、初めて7万2000円を超えて取引を終えました。6営業日連続で最高値を更新しています。きょうの東京株式市場は午前から買い注文が広がり、日経平均株価は初めて7万2000円を超え、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めてとなる協議がスイスで行われ、最終合意への進展が好感されたほか、政府の成長戦略への期待から、これまでも相場をけん引してきたAIや