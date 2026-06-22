栃木県那須町で2024年、夫婦の焼けた遺体が見つかった事件で、夫婦を殺害した罪などに問われている男2人の初公判が開かれました。佐々木光被告や平山綾拳被告ら7人は、2024年4月、飲食店を経営する宝島龍太郎さんと妻・幸子さんを電源コードで首を絞めるなどして殺害し、遺体を燃やした罪などに問われています。22日、東京地裁で開かれた初公判で佐々木被告は起訴内容を認め、平山被告は「関わったことは事実」としたものの、ほう