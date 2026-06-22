JR西日本は「新幹線のお医者さん」とも呼ばれるドクターイエローについて、来年1月に役目を終えると明らかにしました。また、日本で初めて時速300キロでの運転を実現した500系の新幹線も、来年引退するということです。東海道・山陽新幹線を走りながら線路や架線の点検を行う「新幹線のお医者さん」の愛称で親しまれるドクターイエロー。JR東海と西日本が1編成ずつ所有していましたが、JR東海のドクターイエローは老朽化を理由に去