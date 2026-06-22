日経平均株価の終値を示すモニター＝22日午後、東京都中央区週明け22日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は8営業日続伸し、初めて7万2000円に到達した。終値は前週末比1103円90銭高の7万2353円96銭となり、6日連続で最高値を更新した。上げ幅は一時1500円を超え、取引時間中の最高値も更新した。株価水準が高い人工知能（AI）や半導体関連株が買われ、相場全体を押し上げた。東証株価指数（TOPIX）も50.09ポイント高の409