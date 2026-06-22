外務省は、政府開発援助（ODA）への理解促進の一環で、所管する国際協力局の課長クラスが実名で投稿サイト「note（ノート）」に記事を投稿する取り組みを始める。厳しい財政事情を背景に海外支援への異論が出る中、実務を取り仕切る政策責任者が経験や思いをつづってODAの重要性を発信する狙い。記事は近く公開される予定だ。初回はパキスタンで自動車産業を支援した経験を持つ原田貴政策課長が執筆する。長年のODAで築いた信