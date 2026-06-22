複雑な道路構造が山間都市である重慶市の独特な交通を形作っている。そしてそれはまたスマートコネクテッドカー技術の性能を検証する上での格好の試験場にもしている。限定的感知能力、ずれる位置情報、減衰する通信信号、不安定な車間追従など、起伏が多く、地形が複雑な山間都市の環境において、スマートカーの「正確な認識、正しい位置の把握、迅速な判断、安定走行」の実現は、業界が解決すべき重要課題となっている。科技日報