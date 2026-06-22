ENHYPENが、8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』を8月21日にリリースする。 （関連：ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAM、CUTIE STREET：『Weverse Con Festival』ジャンルや国境を越える“ニュートピア”） 本作は、罪をモチーフにした“THE SIN”シリーズの第2作目となり、全6曲を収録予定。ENHYPENのアイデンティティとして確立されたヴァンパイアコンセプトをベースにしているという。