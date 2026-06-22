ロッテの廣池康志郎が23日の日本ハム戦に先発する。廣池は球団を通じて「チームの状態・雰囲気も良い感じで勝てているので、流れに乗って勝ちをつけられるピッチングが出来たらいいなと思います。この数試合は良い状態が続いて投げれているので、それを維持しながら臨んでいきたいです。しっかり先発で試合を作り、良いリズムで中継ぎ陣に渡せたらいいなと思います」とコメント。廣池はここまで10試合・54回を投げ、2勝2敗、