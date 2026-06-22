8回2死で見せた好守、右翼前へ抜けそうな打球をアウトに■阪神 2ー1 DeNA（21日・横浜）阪神の中野拓夢内野手が見せた超美技にファンが騒然となっている。21日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦。右翼前へ抜けそうな打球に追いつくと、反転しながら一塁へ送球。抜ければ長打になりかねない当たりをアウトに変え、「守備範囲どうなってるんや」「これアウトにするのヤバすぎる」と称賛が相次いだ。圧巻のプレーだった。8回2死で