山形県山形市ではきょう、クマの目撃が相次いでいて、市が注意を呼びかけています。 山形市によりますと、午前5時ごろ、山形市下東山の山林で体長およそ1メートルクマ1頭が目撃されました。 きょう午前5時30分ごろには、上東山の山林でも体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されたということです。 いずれも住宅地から離れています。 さらに、午前6時ごろ、下椹沢地内の河川敷でクマ1頭が目撃され、付近では市が下