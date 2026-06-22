IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第77回が放送された。「プチクロワッサンがオススメ」という視聴者からのお便りをもとに、広島市・安佐南区にある「リュミエール」を訪問することになり、「プチクロワッサンっていうことですけど、一口サイズでぶちおいしいのではないでしょうか」と椿は今回も人気ベスト3を実食して、店のNo.1商品を当てるおなじみのミッション