2006年にデビューし、良き友として、そして良きライバルとして歩んできたFUNKY MONKEY BΛBY'Sといきものがかりが、メジャーデビュー20周年という節目に東京・東京ガーデンシアターで『FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜』を開催した。デビュー当時の20年前、四国の小さなライブハウスで出会った両者が交わした約束が、20周年という“ハタチ”の記念すべきタイミングで