日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が22日、放送され、サッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の恩師が、上田の少年時代について語った。番組には、上田が少年時代に所属していた水戸市・吉田ケ丘サッカースポーツ少年団の坂本豊司団長が、中継で出演。部屋には、上田から贈られたというフェイエノールトのユニホームが飾られていた。上田は20日（日本時間21日）のチュニジア戦で2得点。