おととし、北海道旭川市の橋から当時17歳の女子高校生を川に転落させ殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、旭川地裁はさきほど、内田被告に懲役27年の判決を言い渡しました。【映像】懲役27年の判決を言い渡された内田被告内田被告はこれまでの裁判で「監禁」は認めた一方で、「私に殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と「殺人」と「不同意わいせつ致死」は否認していました。（ANNニュー