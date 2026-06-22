週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１１０３円９０銭（１・５５％）高の７万２３５３円９６銭だった。終値として初めて７万２０００円台に乗せ、最高値を更新した。最高値の更新は６営業日連続。政府による「戦略１７分野」への総額３７０兆円超規模の官民投資の内容が判明し、投資拡大が見込まれるＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に買われた。また、米国とイランが６０日以内の