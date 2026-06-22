愛媛県が開発した高級柑橘「紅プリンセス」の苗木が中国に流出した恐れがあることをうけ、中村知事は農林水産省に実態解明などにむけた協力を要請しました。【映像】「紅プリンセス」に似た苗木を販売する中国のサイト愛媛・中村知事「我々としても本当に戸惑いと同時に本当に残念な思い。そしてまた早く対応しなければという強い気持ちをもって今日は来させていただきました」鈴木農水大臣「今後こういった事態が二度と起こらな