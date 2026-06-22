タレントの上沼恵美子（71）が22日、ABCラジオ「こころ晴天」（月曜正午）に出演。関西が生んだ伝説の芸能人の凄さを語った。この日、シャンプーハット・てつじが、東京という地へのこだわりや大阪よりも上といった観念がなく、タレントであれば東京へ行くことが当たり前のように「東京に行かないの？」と聞かれることへの抵抗感を示した。上沼も大阪に居ることのメリットや、ネットやSNSの普及でどこに居ても不自由なく活動