２２日午後３時７分頃、北海道留萌市の女子高校生殺害事件で殺人罪などに問われた旭川市の無職内田梨瑚被告（２３）に対する判決言い渡しが行われていた旭川地裁の法廷内に男が侵入し、開廷数分で休廷となった。男は開廷後、田中結花裁判長が内田被告に対し求刑通り懲役２７年とする判決を言い渡した後、内容を説明している途中、突然大声を上げながら法廷内に侵入。傍聴席の前にある柵を越え、裁判官や裁判員の方に向かった。