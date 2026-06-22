サッカー元日本代表FWでタレント、サッカー解説者の武田修宏氏（59）が22日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）にゲスト生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で日本代表を率いる森保一監督（57）から来たチュニジア戦後のメッセージを明かした。武田氏と森保監督は悲劇的なロスタイムの失点により米国W杯出場を逃した「ドーハの悲劇」の同期。今でも4日に1回は連絡を取るという。前週15日の