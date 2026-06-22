元乃木坂４６の女優・山下美月が２２日、滋賀・大津市で行われた舞台「成瀬は天下を取りにいく」（７月４〜１２日、東京・サンシャイン劇場、同１６〜２６日、京都・南座、同２８、２９日・大津市民会館）の記者会見に出席した。２０２４年に本屋大賞など数多くの文学賞を受賞し、シリーズ累計２１０万部を突破した大人気小説を舞台化。舞台単独初主演の山下は「この作品だったら舞台に挑戦したいという気持ちで日々稽古を頑張