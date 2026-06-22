滝沢秀明氏が社長を務める「ＴＯＢＥ」に所属する男性７人組グループ「ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮ」が、７月２７日に３枚目シングル「アイノーヒーロー」を発売することが決まった。同曲は、誰もが誰かのヒーローでありたいという気持ちを歌った作品。青春に揺れる繊細な恋とその先ににじむ希望も映し出している。発売に先駆け、同６日に配信リリースされ、ＹｏｕＴｕｂｅ上ではミュージックビデオも公開される。また、リリース