今月28日に予定されていたJR肥薩線の運転再開が延期されることになりました。先週の大雨で線路の盛り土が崩れたことが原因です。 去年8月の集中豪雨で被災し、吉松駅と隼人駅の間で運休が続いていたJR肥薩線は、今月28日に運転を再開する予定でした。 しかし、先週の大雨により新たに複数か所で盛り土の崩壊が確認され、JR九州はきょう22日、運転再開を延期すると発表しました。 JR九州によりますと、復旧には少なくとも2週