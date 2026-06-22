コレステロールや中性脂肪が気になると、「お菓子やお酒はやめたほうがいいの？」と思う人も多いのではないでしょうか。もちろん、とりすぎには注意が必要ですが、完全にやめる必要はありません。大切なのは量を意識して楽しむこと。管理栄養士・牧野直子さんに、気になる目安量や上手な取り入れ方について教えていただきました。お菓子やお酒は1日200kcalまでが目安好きな人にとっては我慢するのがつらいのが、甘いものやお酒。1