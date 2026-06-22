【モデルプレス＝2026/06/22】元HKT48でタレントの朝長美桜が6月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。初めて作った料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】28歳元48メンバー「美味しそうな色」肉・野菜・こんにゃくなど入った初めて作った筑前煮◆朝長美桜、初めての筑前煮に挑戦朝長は「初めて筑前煮作った〜！」と報告し、出来上がった料理の写真を投稿。「レシピ見ずに作ったけど意外とできたああ」とつづり、鶏肉や