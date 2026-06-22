6月定例香川県議会 香川県の一般会計補正予算案に、県立高校の教育改革の推進費用などが盛り込まれました。 22日、6月定例香川県議会が開会し、県立高校の改革を進めるための一般会計補正予算案など6議案が提案されました。 一般会計補正予算案は、総額約69億1600万円です。 国が進める「公立高校の教育改革」のための基金に62億円を積み立てるほか、先行して取り組みを始める多度津高校や農業経営高校など4校の支