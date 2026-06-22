【トルコ】 消費者信頼感指数（6月）16:00 予想N/A前回85.8 【香港】 経常収支（2026年 第1四半期）17:30 予想N/A前回950.0億香港ドル（938.7億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支) 予想N/A前回464.8億香港ドル（国際収支－総額) 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 予想0.8%前回0.4%（前月比) 予想3.0%前回2.8%（前年比) 【ユーロ圏】 ユ&#