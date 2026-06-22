リンクをコピーする

16:30パネッタ伊中銀総裁、講演 18:00コッハー・オーストリア中銀総裁、会議出席 22:00ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席 ウォラーFRB理事、基軸通貨ドルについて講演（質疑応答なし） 23日 0:15ラガルドECB総裁、ユーロの国際的役割について講演 予算委員会集中審議、高市首相出席 BDI（ドイツ産業連盟）経済会議（ベルリン、23日まで）独首相登壇 アイルランド中