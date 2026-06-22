中東情勢など警戒の展開＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで午前に上昇する場面もあったが、その後下げて安値圏での推移となった。朝方は0.7000ドル前後でスタート。イスラエルとレバノンの民兵組織ヒズボラとの対立を受けて、イランがホルムズ海峡の再封鎖方針を示すなど、中東情勢への警戒が拡大。原油高や有事のドル高が上値を抑えた。その後、イランと米国の和平協議が対話継続で合意して終了したことなどが好感