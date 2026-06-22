リンクをコピーする

テクニカルポイントユーロドル、下降トレンドが継続中も、先週末に下ヒゲ示現 1.1716一目均衡表・雲（上限） 1.1699ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1671200日移動平均 1.1664100日移動平均 1.1647エンベロープ1%上限（10日間） 1.1630一目均衡表・雲（下限） 1.157421日移動平均 1.1552一目均衡表・基準線 1.153110日移動平均 1.1520一目均衡表・転換線 1.1462