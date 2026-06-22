【これからの見通し】週明け中東と英国の政治情勢に注目 週明けのマーケットは中東と英国の政治情勢が注目される。中東情勢に関しては、スイスで米国とイランの覚書の基づき60日以内の最終合意を目指す方針で一致した。核・制裁などの作業部会を束ねるハイレベル委員会を設置し、技術協議を即時再開。ホルムズ海峡の商船航行を巡る連絡線や、レバノン情勢の衝突回避枠組みも整備された。 トランプ米大統領の暴言が