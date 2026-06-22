俳優の木村多江（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。“父の日”のこの日、亡き父との幼少期の頃の2ショットを公開し、父へ思いを寄せた。【写真】「めちゃくちゃカッコ良い」父との2ショットを公開した木村多江木村は2024年8月に出演した日本テレビ系バラエティー『おしゃれクリップ』で、自身が21歳のときに父が亡くなったことを告白。「立ち直るまでに10年くらいかかった」と“心の傷”を明かしていた。この日の投