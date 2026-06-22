ギタリストの布袋寅泰（64）が22日、自身のインスタグラムを更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）との貴重なオフショットを公開した。「尚弥くんと美樹さんツアー福井公演を観て、金沢のお鮨屋さん“はた中”で絶品料理に舌鼓を打つ」とつづり、妻・今井美樹のツアー公演を訪れ、寿司を堪能したことを報告した。2人でサムアップを決めた写真を披露。「最高の音楽、美味しい食事、楽しい会話。こ