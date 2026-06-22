Jリーグは22日、2026〜27年シーズンからリーグカップの名称を「ヤマザキビスケット・ルヴァンカップ」に変更すると発表した。1次ラウンドは9月に開幕し、前回覇者のJ1広島は初戦の2回戦でJ2勢の八戸と栃木Cの勝者と対戦する。1次ラウンドは58チームが6組に分かれてトーナメントで争う。各組を制したチームに、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）に出場するJ1の鹿島、神戸を加えた8チームでプライムラウンドを実施