MBSの山中真アナウンサー（49）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。レジェンド的存在として知られる人物との写真が反響を呼んでいる。山中アナは「時差投稿」と断った上で、「先日、角さんがアナ室に♪」と投稿。元MBSでフリーアナウンサーの角淳一氏との写真をアップ。「西さんとの収録だったそうで」と伝えた。同局・西靖アナは、現在の「総合編成局アナウンスセンター長（局次長職）」からMBSメディアホールディ