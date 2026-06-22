ハリウッドを代表する二大女優サンドラ・ブロック、ニコール・キッドマンの共演で話題を集めた映画「プラクティカル・マジック」の続編、「プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密」の日本公開が延期になったことが分かった。ワーナーブラザーズジャパンと映画公式が22日に伝えた。同作は、9月18日に公開を予定していた。1998年に公開された、ハリウッドを代表する二大女優サンドラ・ブロック、ニコール・キッドマン共演の