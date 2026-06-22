22日の東京株式市場・日経平均株価の終値は前日から1100円以上上げ、7万2353円96銭と、終値として初めて7万2000円を超えた。22日午前、日経平均株価は史上初めて7万2000円台をつけ、取引時間中の最高値を更新した。AIや半導体関連株を中心に買い注文が集まっている。ただし、市場では高値警戒感からの利益確定売りや、中東情勢の先行きが今後の相場を左右するものとして注目されている。日経平均株価の午前の終値は、先週末に比べ1