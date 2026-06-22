雑誌『オール讀物』7・8月号（文藝春秋）が6月22日に発売される。 【写真】『オール讀物』7・8月号表紙を見る 今号の特集テーマは「松本清張」。あわせて「第175回直木賞候補作発表」特集では、候補者である朝倉かすみ、蝉谷めぐ実、凪良ゆう、原田ひ香、若林正恭の5名のインタビューを掲載する。 松本清張特集では、作家の有栖川有栖と北村薫が清張の傑作短編を選び抜く好評企画の第三弾「女と